Многие аналитики считают, что Турцию можно считаеть конкурентом Китая

Не так давно стало известно о редкоземельной находке Турции, что сразу же вызвало неподдельный интерес к ней со стороны Китая - монополиста на этом рынке.

Турецкое издание Middle East Eye сообщает, что в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии 2-го по величине в мире месторождения редкоземельных элементов в турецком городе Эскишехир, однако, множество экспертов усомнились в качестве и надёжности месторождения в 694 млн. тонн. (не преувеличивают ли турки?).

Серкан Келесер, генеральный директор турецкой государственной компании Eti Maden, которой поручено добывать редкозёмы в Эскишехире, уверен, что это месторождение обеспечит стратегическое преимущество Турции, поскольку у неё есть потенциал стать игроком на рынке редкоземельных элементов, где доминирует Китай, контролирующий более 90% рынка.

Китай стал крупнейшим производителем редкоземельных элементов с середины 1990-х годов (около 120 тыс. тонн в год).

По словам Келесера - уже поступило несколько предложений о сотрудничестве от крупных компаний из Японии и США, а также от нескольких китайских госкомпаний.

В июле 2022 года министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что в Эскишехире присутствуют 10 из 17 редкоземельных элементов, которые используются в широком спектре высокотехнологичных продуктов, включая камеры, телескопы, рентгеновские аппараты и системы наведения ракет. Сюда же можно добавить - истребители и электрокары, например.

Министерство энергетики Турции заявляет, что в конечном итоге оно намерено производить 10 тыс. тонн оксидов редкоземельных элементов при ежегодной мировой добыче в 280 тыс. тонн.

По мнению У Чэньхуэя - независимого аналитика редкоземельной промышленности - Китай мог бы стать лучшим потенциальным партнёром Турции, с которой можно было бы подписать меморандум о взаимопонимании с КНР, которая в свою очередь могла бы предложить турецкой стороне комплексное обслуживание, начиная от разведки до продажи и покупки.

Также стоит отметить, что по данным Tech Onliner - 80% редкоземельных элементов, которые поставляются в Соединённые Штаты, поступают туда из Китая.

Американское правительство хочет снизить эту зависимость, обострившуюся на фоне торговых войн и эскалации вокруг Тайваня.

Турция, союзник по НАТО, теоретически может этому поспособствовать.