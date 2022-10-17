Кок: Германия, Швеция и Дания совместно расследуют ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель немецкого МВД Соня Кок утверждает, что ФРГ, Дания и Швеция расследуют инцидент с разгерметизацией "Северных потоков" сообща.

17 октября сотрудник Министерства внутренних дел Германии Соня Кок провела очередной брифинг ведомства, в рамках которого сообщила, что ФРГ, Дания и Швеция не отказывались от сотрудничества в сфере расследования взрыва на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море и продолжают вести совместную работу в этом направлении.

Накануне Владимир Путин публично заявил, что инциденты на "Северных потоках" являются актами международного терроризма и связаны с желанием некоторых стран разорвать энергетическую связь между Россией и Европой.