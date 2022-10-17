Зеленский рассмотрит петицию о запрете российских фильмов и литературы в Украине
2022-10-17
19:51
Владимир Зеленский вынужден рассмотреть петицию, которая предлагает запретить на территории Украины весь российский кинематограф и литературу.
17 октября размещённая на сайте офиса украинского президента петиция с призывом запретить российские фильмы и распространение российской литературы на территории Украины набрала 25 тысяч голосов, ввиду чего Владимир Зеленский должен официально рассмотреть данную гражданскую инициативу.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что в Украине запретили слушать русскоязычную музыку в общественных местах, однако позднее выяснилось, что речь идёт о любых музыкальных произведениях, а не только о русскоязычных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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