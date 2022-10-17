МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишилась питания от внешней линии электропередач

Пресс-служба Международного агентства по атомной энергии утверждает, что Запорожская АЭС более не получает питания от внешних линий электропередач и перешла на работу от запасной сети.

17 октября МАГАТЭ опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что утром понедельника Запорожская атомная электростанция прекратила получать питание от последней внешней линии электропередач мощностью в 750 киловольт, перейдя на работу от резервных источников энергии.

По данным МАГАТЭ, наблюдательная миссия организации на АЭС в Запорожье получила эти сведения от работников, находившихся на объекте, которые отметили, что отключение Запорожской атомной электростанции от внешней ЛЭП произошло ввиду резкого падения напряжения в сети.