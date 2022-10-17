Россия предупредила, что может снова заблокировать экспорт зерна из Украины

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил на саммите ООН, что санкции по логистике, платежам, поставкам и страхованию препятствуют в том числе экспорту из России удобрений и химикатов, таких как аммиак, сообщает Reuters.

Уже в сентябре во время экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин открыто заявил, что Россию в этом вопросе "обманули".

Фомин добавил, что ослабление санкций было ключевым моментом в сделке по возобновлению перевозок зерна через Черное море, переговоры по которой были заключены в июле между Турцией и ООН.

Замглавы Минобороны России заявил заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, что продление "зерновой сделки", разблокировавшей украинские порты для экспорта сельхозпродукции, "напрямую зависит от того, чтобы предыдущие договоренности выполнялись в полном объеме".

В конце июля по международному соглашению между Москвой и Киевом, заключенному при участии ООН и Турции, были открыты три черноморских порта, через которые в настоящее время проходит украинское зерно.

По данным агентства Reuters, экспорт украинского зерна за первые 17 дней октября был на 2,4% ниже, чем за соответствующий период 2021 года. Это произошло, несмотря на закрытие нескольких морских портов.

Официальные данные показывают, что в октябре Украина экспортировала 2,12 млн тонн зерна, в основном кукурузы и пшеницы , по сравнению с 2,17 млн ​​тонн за аналогичный период прошлого года.