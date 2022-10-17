ФРГ ужесточила правила для выдачи виз гражданам России и требует выписку из банка ЕС
2022-10-17
21:34
Немецкое правительство повторно усложнило порядок выдачи виз россиянам и требует от граждан РФ выписку из работающих в Евросоюзе банков.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Германии уведомляет, что отныне для выдачи виз россиянам с целью посещения территории ФРГ от граждан России будут требовать выписку из банка, работающего на территории страны-участницы Европейского союза и поддающегося проверке.
По данным МИД Германии, это необходимо для возможности проверить способность каждого въезжающего в немецкое государство россиянина прожить в ФРГ три месяца на собственные средства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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