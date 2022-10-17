ФРГ ужесточила правила для выдачи виз гражданам России и требует выписку из банка ЕС

Немецкое правительство повторно усложнило порядок выдачи виз россиянам и требует от граждан РФ выписку из работающих в Евросоюзе банков.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Германии уведомляет, что отныне для выдачи виз россиянам с целью посещения территории ФРГ от граждан России будут требовать выписку из банка, работающего на территории страны-участницы Европейского союза и поддающегося проверке.

По данным МИД Германии, это необходимо для возможности проверить способность каждого въезжающего в немецкое государство россиянина прожить в ФРГ три месяца на собственные средства.