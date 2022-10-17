Россия остановит прокачку газа в Армению из-за планового ремонта

Компания "Газпром Армения" объявила о приостановке подачи газа в армянское государство ввиду проведения плановых ремонтных работ.

Вечером понедельника компания "Газпром Армения" сообщила, что из-за осуществления планового ремонта на участках газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" подача газа из России на территорию Армении будет временно остановлена в период 18 и 19 октября.

По данным "Газпром Армения", армянские власти смогут комфортно пережить ремонт на местном газопроводе, подавая газ жителям страны в штатном режиме из внутренних запасов этого энергоресурса.