Россия остановит прокачку газа в Армению из-за планового ремонта
2022-10-17
21:38
Компания "Газпром Армения" объявила о приостановке подачи газа в армянское государство ввиду проведения плановых ремонтных работ.
Вечером понедельника компания "Газпром Армения" сообщила, что из-за осуществления планового ремонта на участках газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" подача газа из России на территорию Армении будет временно остановлена в период 18 и 19 октября.
По данным "Газпром Армения", армянские власти смогут комфортно пережить ремонт на местном газопроводе, подавая газ жителям страны в штатном режиме из внутренних запасов этого энергоресурса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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