Жители Украины устроили акцию протеста у посольства Ирана в Киеве
2022-10-17
22:01
17 октября украинцы вышли на акцию протеста к зданию иранского посольства в Киеве.
Вечером понедельника несколько десятков жителей Киева вышли к зданию посольства Ирана в Украине, устроив стихийную акцию протеста и обвинив Тегеран в поддержке российской специальной военной операции. Многие из присутствующих принесли с собой к иранскому посольству плакаты явной русофобской направленности.
Примечательно, что ранее в тот же вечер Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Иран якобы поддерживает боевые действия России на территории украинского государства, поставляя Москве дроны-камикадзе Shahed-136.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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