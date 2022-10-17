Жители Украины устроили акцию протеста у посольства Ирана в Киеве

17 октября украинцы вышли на акцию протеста к зданию иранского посольства в Киеве.

Вечером понедельника несколько десятков жителей Киева вышли к зданию посольства Ирана в Украине, устроив стихийную акцию протеста и обвинив Тегеран в поддержке российской специальной военной операции. Многие из присутствующих принесли с собой к иранскому посольству плакаты явной русофобской направленности.

Примечательно, что ранее в тот же вечер Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Иран якобы поддерживает боевые действия России на территории украинского государства, поставляя Москве дроны-камикадзе Shahed-136.