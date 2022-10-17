Яценко в первый раз показал сыновей на премьере сериала Умка

Актёр Александр Яценко не любит посвящать окружающих в свою личную жизнь. Ради премьеры сериала "Умка" звезда экрана сделал исключение, показав свою супругу и сыновей.

45-летний артист Александр Яценко не из тех, кто выставляет личную жизнь на показ. Однако на премьеру сериала "Умка" актёр пришёл в сопровождении супруги и наследников, которых раньше никто не видел.

Александр поделился, что его сыновья в восторге от "Умки" и пересмотрели все серии.

Звезда экрана сам восхищён проектом для детей, ведь мультфильм новый, а исполнен он в том же стиле, что и советский.