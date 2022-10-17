Яценко в первый раз показал сыновей на премьере сериала Умка
2022-10-17
22:03
Актёр Александр Яценко не любит посвящать окружающих в свою личную жизнь. Ради премьеры сериала "Умка" звезда экрана сделал исключение, показав свою супругу и сыновей.
45-летний артист Александр Яценко не из тех, кто выставляет личную жизнь на показ. Однако на премьеру сериала "Умка" актёр пришёл в сопровождении супруги и наследников, которых раньше никто не видел.
Александр поделился, что его сыновья в восторге от "Умки" и пересмотрели все серии.
Звезда экрана сам восхищён проектом для детей, ведь мультфильм новый, а исполнен он в том же стиле, что и советский.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Суд обязал Гузееву выплатить 80 000 рублей соседке за испорченный ремонт
Лариса Гузеева замучилась со своей квартирой на Садовнической набережной. Сначала она отсудила у мебельной фирмы 8 000 000 рублей, теперь на неё в суд подала соседка, у которой из-за работ в квартире артистки испорчен ремонт.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил «Золотой мяч»
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Минькова: семьи погибших при падении самолёта в Ейске получат 1 млн рублей
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ