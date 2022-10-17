МИД Италии призвал граждан покинуть Украину из-за ракетных ударов России

2022-10-17

22:04

Пресс-служба итальянского МИДа призвала граждан своей страны немедленно покинуть территорию Украины.

Вечером 17 октября Министерство иностранных дел Италии опубликовало экстренный пресс-релиз, уведомляющий всех итальянцев о необходимости срочно покинуть территорию Украины и воздержаться от скорых поездок в эту страну. В заявлении МИД Италии уточняется, что это распоряжение особенно касается южных и центральных регионов Украины.

В итальянском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что призыв покинуть Украину связан с недавней интенсификацией ракетных ударов со стороны России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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