Госдеп: США окажут Украине беспрецедентную помощь, поставив системы ПВО
2022-10-17
22:08
Представитель американского Госдепартамента Ведант Патель сообщил о намерениях поставить Киеву системы противовоздушной обороны.
Вечером 17 октября официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Ведант Патель публично заявил, что США намереваются оказать Украине невиданную ранее помощь, предоставив Киеву и украинской армии американский системы противовоздушной обороны для сбития российских ракет и беспилотников.
Примечательно, что накануне советник Зеленского Алексей Арестович сообщил о пролившемся на Украину оружейном "золотом дожде" после двухдневной ракетной атаки со стороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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