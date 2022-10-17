Госдеп: США окажут Украине беспрецедентную помощь, поставив системы ПВО

Суд обязал Гузееву выплатить 80 000 рублей соседке за испорченный ремонт

Лариса Гузеева замучилась со своей квартирой на Садовнической набережной. Сначала она отсудила у мебельной фирмы 8 000 000 рублей, теперь на неё в суд подала соседка, у которой из-за работ в квартире артистки испорчен ремонт.

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