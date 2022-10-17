Пентагон может оплатить работу спутникового интернета Starlink в Украине
2022-10-17
22:15
Министерство обороны США раздумывают над оплатой работы спутников Starlink для обеспечения доступа в интернет украинской армии.
Вечером 17 октября ряд зарубежных и отечественных СМИ со ссылкой на инсайдера в Пентагоне сообщили, что Министерство обороны Соединённых Штатов анализирует возможность оплаты спутникового интернета Starlink от компании SpaceX на территории Украины.
Примечательно, что ранее оплативший работу Starlink в Украине Илон Маск отказался продолжать это делать, однако позднее передумал, получив волну критики. Сам Маск уверен, что доступ его спутникам является главным преимуществом вооружённых сил Украины перед Россией на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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