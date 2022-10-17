Сябитова сообщила, почему деловые женщины не желают выходить замуж

Роза Сябитова поведала, по какой причине бизнесвумен не спешат заводить семью.

Телеведущая телевидения Роза Сябитова призналась, что её просто замучили вопросами о браке. Поклонники не понимают, почему всероссийская сваха до сих пор сама не замужем.

Звезда экрана заявила, что, к сожалению, статистика показывает, что успешные женщины либо не выходят замуж, либо не счастливы в браке.

Дело всё в том, что главная черта характера этой категории женщин - прагматичность. Такие представительницы прекрасного пола, как правило, берут на себя функцию мужчины.