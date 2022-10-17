Буланова считает, что большинству современных женщин нужны только деньги
2022-10-17
22:45
Певица Татьяна Буланова убеждена, что многие представительницы прекрасного пола выходят замуж не по любви, а за того, кто побогаче.
Представительницы слабого пола сегодня отличаются от тех, что были лет 20 назад. Исполнительница Татьяна Буланова убеждена, что девушки в современном мире более меркантильные.
Буланова считает, что многие выходят замуж не по любви, а ради выгоды. Своим мнением знаменитость поделилась в эфире программы "Звёзды сошлись" на НТВ.
Актер Сергей Астахов, который также был гостем на передаче, с мнением артистки не согласился. Он заявил, что девочки, как и мальчики, бывают разные. У артиста растёт дочь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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