Блинкен: США помогают Украине в борьбе с РФ, чтобы не открыть «ящик Пандоры»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, почему Вашингтон оказывать поддержку Украине в ходе российской спецоперации.

17 октября представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил на полях Стэнфордского университета, где заявил, что США осознанно оказывают всестороннюю помощь Украине в её противостоянии с Россией с целью недопущения открытия своеобразного "ящика Пандоры" в странах Европы и в других государствах по всему миру.

По мнению Блинкена, в случае, если коллективный Запад не поможет Киеву в борьбе с российской армией, то на территории всей планеты начнут вспыхивать новые военные конфликты.