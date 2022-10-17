Блинкен: США помогают Украине в борьбе с РФ, чтобы не открыть «ящик Пандоры»
2022-10-17
22:45
Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, почему Вашингтон оказывать поддержку Украине в ходе российской спецоперации.
17 октября представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил на полях Стэнфордского университета, где заявил, что США осознанно оказывают всестороннюю помощь Украине в её противостоянии с Россией с целью недопущения открытия своеобразного "ящика Пандоры" в странах Европы и в других государствах по всему миру.
По мнению Блинкена, в случае, если коллективный Запад не поможет Киеву в борьбе с российской армией, то на территории всей планеты начнут вспыхивать новые военные конфликты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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