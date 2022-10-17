Суд обязал Гузееву выплатить 80 000 рублей соседке за испорченный ремонт

Лариса Гузеева замучилась со своей квартирой на Садовнической набережной. Сначала она отсудила у мебельной фирмы 8 000 000 рублей, теперь на неё в суд подала соседка, у которой из-за работ в квартире артистки испорчен ремонт.

Сперва у Ларисы Гузеевой не сложилось со студией мебели, где она делала заказ. Работа её не удовлетворила и она взыскала через суд у компании 8 000 000 российских рублей.

Эпопея с квартирой продолжается. Бригада строителей, которых наняла актриса, выполнила ремонтные с нарушениями, отчего появились трещины в стенах дома соседки.

Женщина, проживающая рядом, подала на Гузееву в суд. Государственная инстанция постановила взыскать с артистки 82 000 российских рублей в пользу соседки.