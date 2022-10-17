Tagesschau: в лесах Германии активно ворую древесину из-за энергокризиса

Издание Tagesschau сообщило об участившихся случаях кражи древесины в немецких лесах, что связано с высокой стоимостью энергии в стране.

Новостной портал Tagesschau уведомляет, что с ростом стоимости газа и нефти в условиях энергетического кризиса в европейских странах в Германии также возросла цена древесины: если в 2021 году за один кубометр целого дерева в ФРГ просили от 60 до 70 евро, то теперь за куб древесины требуют 200 евро.

По данным Tagesschau, поставщики древесины в Германии также не желают продавать ценный ресурс кому-либо, кроме своих постоянных клиентов, из-за чего немецкая полиция фиксирует небывалый всплеск случаев кражи древесины в лесах ФРГ.