Никита Пресняков распродаёт недвижимость в России

Певец Никита Пресняков выставил на продажу дом в краснодарском крае, запросив за него 20 000 000 российских рублей.

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков - хозяин земельного участка и находящегося на нем одноэтажного здания в Краснодарском крае. В настоящее время здесь работает магазин одной из известных популярных торговых сетей.

На одном из сайтов имеется объявления о продаже недвижимостью. Стоимость - 20 000 000 российских рублей.

Особого интереса среди покупателей к недвижимости нет.