Никита Пресняков распродаёт недвижимость в России

2022-10-17

23:09

Певец Никита Пресняков выставил на продажу дом в краснодарском крае, запросив за него 20 000 000 российских рублей.

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков - хозяин земельного участка и находящегося на нем одноэтажного здания в Краснодарском крае. В настоящее время здесь работает магазин одной из известных популярных торговых сетей.

На одном из сайтов имеется объявления о продаже недвижимостью. Стоимость - 20 000 000 российских рублей.

Особого интереса среди покупателей к недвижимости нет.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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