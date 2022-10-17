Никита Пресняков распродаёт недвижимость в России
2022-10-17
23:09
Певец Никита Пресняков выставил на продажу дом в краснодарском крае, запросив за него 20 000 000 российских рублей.
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков - хозяин земельного участка и находящегося на нем одноэтажного здания в Краснодарском крае. В настоящее время здесь работает магазин одной из известных популярных торговых сетей.
На одном из сайтов имеется объявления о продаже недвижимостью. Стоимость - 20 000 000 российских рублей.
Особого интереса среди покупателей к недвижимости нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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