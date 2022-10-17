Минькова: семьи погибших при падении самолёта в Ейске получат 1 млн рублей
2022-10-17
23:11
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила о решении правительства выплатить по миллиону рублей жертвам падения самолёта на дом в Ейске.
В ночь на 18 октября представитель правительства Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что семьи всех трагически погибших в результате крушения военно-учебного самолёта Су-34 в Ейске получат от государства компенсацию в размере одного миллиона рублей. Также Минькова отметила, что получившим ранения тяжёлой и средней степени выдадут по 400 тысяч рублей, а легкораненым дадут 100 тысяч рублей.
По данным МЧС России, из-за падения самолёта на жилой многоквартирный дом в Ельске скончались не менее шести человек, а среди 25-ти раненых есть находящиеся в тяжёлом состоянии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Минькова: семьи погибших при падении самолёта в Ейске получат 1 млн рублей
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