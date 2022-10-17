Spiegel: разведка Германии считает, что Путин объявил войну Западу

Издание Spiegel со ссылкой на главу разведывательной службы ФРГ утверждает, что Владимир Путин объявил негласную войну западным странам.

Газета Der Spiegel со ссылкой на директора Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля уведомляет, что Владимир Путин объявил войну Западу и ведёт её в скрытном режиме. По данным Каля, за минувший год в ФРГ были вычислены сорок российских шпионов, которых выслали из страны.

Бруно Каль уверяет, что Путин готовится к прямому военному столкновению с западными государствами, однако предшествовать им может серия заказных убийств в европейских странах, которые в силах осуществить российские спецслужбы.