Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ейске из-за падения самолёта на дом

Поздно вечером 17 октября в городе Ейск Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В понедельник вечером информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что в Ейске Краснодарского края был введён режим чрезвычайной ситуации из-за падения военно-учебного самолёта армии России Су-34 на девятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее шести человек.

Известно, что пилоты воздушного судна успели катапультироваться перед столкновением с домом, после чего отчитались Министерству обороны РФ об инциденте, сообщив, что причиной крушения самолёта является внезапное возгорание двигателя из-за неисправности.