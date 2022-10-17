Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ейске из-за падения самолёта на дом
2022-10-17
23:29
Поздно вечером 17 октября в городе Ейск Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В понедельник вечером информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что в Ейске Краснодарского края был введён режим чрезвычайной ситуации из-за падения военно-учебного самолёта армии России Су-34 на девятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее шести человек.
Известно, что пилоты воздушного судна успели катапультироваться перед столкновением с домом, после чего отчитались Министерству обороны РФ об инциденте, сообщив, что причиной крушения самолёта является внезапное возгорание двигателя из-за неисправности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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