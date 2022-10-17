Reuters: нефтегазовая компания США Exxon Mobil полностью ушла из России
2022-10-17
23:46
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil завершила процедуру выхода с российского рынка.
18 октября газета Reuters со ссылкой на внутреннего информатора сообщила, что американская компания Exxon Mobil полностью покинула Россию, поскольку администрация фирмы обвинила российское правительство в односторонней ликвидации своей доли в проекте "Сахалин-1".
Вместе с тем в пресс-службе Exxon Mobil не уточнили, получила ли компания компенсацию от России за уничтожение своей собственности в российском проекте. При этом известно, что стоимость доли американской Exxon Mobil в проекте "Сахалин-1" равна четырём миллиардам долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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