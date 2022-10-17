Reuters: нефтегазовая компания США Exxon Mobil полностью ушла из России

Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil завершила процедуру выхода с российского рынка.

18 октября газета Reuters со ссылкой на внутреннего информатора сообщила, что американская компания Exxon Mobil полностью покинула Россию, поскольку администрация фирмы обвинила российское правительство в односторонней ликвидации своей доли в проекте "Сахалин-1".

Вместе с тем в пресс-службе Exxon Mobil не уточнили, получила ли компания компенсацию от России за уничтожение своей собственности в российском проекте. При этом известно, что стоимость доли американской Exxon Mobil в проекте "Сахалин-1" равна четырём миллиардам долларов.