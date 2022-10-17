Зеленский: новый обстрел со стороны РФ привёл к перебоям с электрикой в Украине
2022-10-17
23:51
Владимир Зеленский сообщил о перебоях в работе украинских электросетей после недавнего ракетного обстрела российскими войсками энергетических объектов Украины.
В ночь на вторник Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своих соцсетях, где заявил, что 17 октября вооружённые силы России вновь обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины с применением ракет и ударных беспилотников, что привело к сбоям в работе электрики страны.
При этом Зеленский выразил уверенность, что данные проблемы носят временный характер и скоро будут устранены ведомственными службами. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что после первого массированного обстрела Украины со стороны РФ, состоявшегося накануне, в стране уже восстановили 15 объектов энергетики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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