Зеленский: новый обстрел со стороны РФ привёл к перебоям с электрикой в Украине

2022-10-17

23:51

Владимир Зеленский сообщил о перебоях в работе украинских электросетей после недавнего ракетного обстрела российскими войсками энергетических объектов Украины.

В ночь на вторник Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своих соцсетях, где заявил, что 17 октября вооружённые силы России вновь обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины с применением ракет и ударных беспилотников, что привело к сбоям в работе электрики страны.

При этом Зеленский выразил уверенность, что данные проблемы носят временный характер и скоро будут устранены ведомственными службами. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что после первого массированного обстрела Украины со стороны РФ, состоявшегося накануне, в стране уже восстановили 15 объектов энергетики.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: