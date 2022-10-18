Маск отказался от помощи Госдепа в финансировании работы Starlink на Украине

Илон Маск утверждает, что намеревается самостоятельно оплачивать работу спутникового интернета Starlink на территории украинского государства.

18 октября американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему компания SpaceX отозвала свой запрос на помощь в финансировании работы спутниковых систем Starlink на территории Украины, которые среди прочего обеспечивают доступ в интернет украинским военным для наводки артиллерийских ударов.

Таким образом Маск прокомментировал новость о том, что Пентагон планирует внести свой вклад в оплату функционирования Starlink в Украине. Днём ранее предприниматель согласился продолжить финансировать работу своих спутников на территории украинского государства, хотя ранее публично отказался от этого.