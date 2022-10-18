МИД РФ: Запад хочет наказать Сербию за отказ вводить санкции против России
2022-10-18
00:06
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко утверждает, что давление западных стран на правительство Сербии незаконно.
Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко дал интервью изданию Sputnik, где сообщил, что Европейский союз и прочие западные страны пытаются незаконно давить на Сербию с целью "наказать" её правительство за публичный отказ поддержать антироссийские санкции после старта спецоперации в Украине.
По мнению Грушко, Сербия не поддержит санкции против России, поскольку лидер сербского государства Александр Вучич достойно отстаивает интересы своего народа, который чувствует себя комфортно при сотрудничестве с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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