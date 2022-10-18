Арестович: Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины
2022-10-18
00:10
Украинский политик Алексей Арестович утверждает, что российские военные нашли способ обходит системы ПВО, дислоцированные в Киеве и других городах страны.
В ночь на 18 октября внештатный советник Зеленского Алексей Арестович дал интервью российским оппозиционным журналистам, где публично заявил, что армия России обнаружила "клочик" к украинским системам противовоздушной обороны. По мнению Арестовича. войска РФ используют дроны-камикадзе для ударов по Украине в надежде, что украинские ПВО израсходуют все ракеты на перехват этих беспилотников.
Также Алексей Арестович выразил уверенность, что российские военные могут продолжать атаковать территорию Украины дронами-камикадзе ещё два или три месяца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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