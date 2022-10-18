Арестович: Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины

Украинский политик Алексей Арестович утверждает, что российские военные нашли способ обходит системы ПВО, дислоцированные в Киеве и других городах страны.

В ночь на 18 октября внештатный советник Зеленского Алексей Арестович дал интервью российским оппозиционным журналистам, где публично заявил, что армия России обнаружила "клочик" к украинским системам противовоздушной обороны. По мнению Арестовича. войска РФ используют дроны-камикадзе для ударов по Украине в надежде, что украинские ПВО израсходуют все ракеты на перехват этих беспилотников.

Также Алексей Арестович выразил уверенность, что российские военные могут продолжать атаковать территорию Украины дронами-камикадзе ещё два или три месяца.