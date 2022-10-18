Однопартийцы попросили Лиз Трасс уйти в отставку, но она отказалась
2022-10-18
00:56
Британские телеканалы сообщают, что представители Консервативной партии, к которой принадлежит Лиз Трасс, попросили ее уйти в отставку с постав премьер-министра, но получили отказ.
Трасс заявила, что останется на своей должности и продолжит действовать в национальных интересах. Властям страны она посоветовала заниматься делом, а не обсуждать Консервативную партию.
За время непродолжительного правления Лиз Трасс на финансовом рынке страны возникли серьезные проблемы. На днях она уволила министра финансов, также отказалась от собственного плана налоговой реформы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Однопартийцы попросили Лиз Трасс уйти в отставку, но она отказалась
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