Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины и может ее полностью парализовать

Российские войска нашли способ выключить действие украинской противовоздушной обороны.

По словам Алексея Арестовича, советника офиса президента Украины, противовоздушная оборона страны может быть полностью парализована.

Дело в том, отмечает Арестович, что Россия сумела найти ключик к вскрытию ПВО украинкой армии. Теперь ее могут парализовать.

Этим способам является частое использование дронов, что вынуждает украинскую сторону использовать для их уничтожение все больше ракет, которых у ВСУ и так не очень много.

"Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, "и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами", - перадет РИА заявление Арестовича.