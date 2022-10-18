Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины и может ее полностью парализовать
2022-10-18
00:57
Российские войска нашли способ выключить действие украинской противовоздушной обороны.
По словам Алексея Арестовича, советника офиса президента Украины, противовоздушная оборона страны может быть полностью парализована.
Дело в том, отмечает Арестович, что Россия сумела найти ключик к вскрытию ПВО украинкой армии. Теперь ее могут парализовать.
Этим способам является частое использование дронов, что вынуждает украинскую сторону использовать для их уничтожение все больше ракет, которых у ВСУ и так не очень много.
"Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, "и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами", - перадет РИА заявление Арестовича.
Опубликовано: Николай Скира
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Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины и может ее полностью парализовать
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