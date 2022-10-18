Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией на Украине
2022-10-18
01:02
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале о новых проблемах с электроэнергией в стране.
По его словам, перебои возникли в результате ракетных ударов. Он пообещал, что ситуация будет исправлена и рассказал, что восстановительные работы уже ведутся.
Зеленский призвал жителей страны более экономно пользоваться электричеством. Он также отметил, что в такой ситуации Украине необходимы современные системы ПВО.
Ранее в «Укрэнерго» обратились с просьбой к населению снизить нагрузку на электросети, чтобы провести работы по восстановлению.
Опубликовано: Светлана Репина
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