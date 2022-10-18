Харрисон Форд зменит Уильяма Херта в «Капитане Америка-4»
2022-10-18
02:31
Харрисон Форд готовится присоединиться к вселенной Marvel. The Hollywood Reporter сообщает, что актер сыграет в четвертой части фильма «Капитан Америка», который выйдет под названием «Новый мировой порядок».
Форд будет играть «Громовержца» Росса. В фильме «Невероятный Халк» 2008 года его играл покойный Уильям Херт. Ожидается, что фильм выйдет на экраны кинотеатров 3 мая 2024 года.
Кроме того, Форд задействован в заключительной пятой части приключений Индианы Джонса. По его словам, это будет отличный фильм.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Куренков: после крушения самолета в Ейске не было взрывов
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Украина предлагает ликвидировать Красный Крест
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ