Харрисон Форд зменит Уильяма Херта в «Капитане Америка-4»

Харрисон Форд готовится присоединиться к вселенной Marvel. The Hollywood Reporter сообщает, что актер сыграет в четвертой части фильма «Капитан Америка», который выйдет под названием «Новый мировой порядок».

Форд будет играть «Громовержца» Росса. В фильме «Невероятный Халк» 2008 года его играл покойный Уильям Херт. Ожидается, что фильм выйдет на экраны кинотеатров 3 мая 2024 года.

Кроме того, Форд задействован в заключительной пятой части приключений Индианы Джонса. По его словам, это будет отличный фильм.