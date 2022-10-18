Бывший муж Джейми Кинг Кайл Ньюман утверждает, что она не платит алименты 9 месяцев
2022-10-18
02:39
Бывший муж Джейми Кинг Кайл Ньюман говорит, что уже 9 месяцев не получает от нее алименты на содержание детей. Из-за этого он и дети оказались в отчаянном положении.
Ньюман и Кинг разошлись в 2020 году. По судебному соглашению, актриса должна ежемесячно выплачивать 429 долларов на содержание детей и 1000 долларов на содержание супруга.
Ньюман воспитывает сыновей Джеймса 9 лет и Лео 7 лет. Он утверждает, что занимается детьми, поэтому его работа режиссера и сценариста приостановлена. Кайл говорит, что он разорен и вынужден снимать деньги с пенсионного счета, чтобы содержать детей.
Опубликовано: Светлана Репина
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