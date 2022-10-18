Канье Уэст покупает платформу Parler, аналог Twitter

Канье Уэст заключил сделку с Parlement Technologies о покупке Parler , подражателя Twitter, который был создан для «борьбы с большими технологиями, большим правительством, цензурой и отменой культуры».

Уэст решил приобрести Parler после того, как Twitter и Instagram ограничили его учетные записи из-за того, что он публиковал антисемитские комментарии. Детали сделки не разглашаются.

Генеральный директор Parlement Technologies Джордж Фармер заявил, что приобретение Уэстом Parler «изменит мир и изменит то, как мир думает о свободе слова».

В соответствии с принципиальным соглашением West and Parlement стороны намерены заключить окончательное соглашение о покупке и рассчитывают завершить его в четвертом квартале 2022 года.