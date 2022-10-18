Минимум 6 человек погибло, 25 ранено и 6 пропали без вести после падения бомбардировщика на жилой дом в Ейске

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения российского бомбардировщика Су-34 в Ейске. Шесть человек числятся пропавшими без вести, 25 ранены, сообщает "Интерфакс".

Истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался в девятиэтажный жилой дом в городе Ейске Краснодарского края Здание загорелось. По информации российских государственных информационных агентств, разрушено 17 квартир.

"Интерфакс" сообщает, что в результате инцидента 6 человек погибли, 6 пропали без вести и 25 получили ранения. По информации Минобороны России, на которую ссылается агентство, крушение произошло во время тренировочного полета. При взлете загорелся один из двигателей. Пилоты катапультировались.

Государственный Следственный комитет России начал расследование обстоятельств инцидента. На место прибыли министры здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

Местные власти заявили, что зарезервировали 600 мест в гостиницах и пансионатах для тех, кто покинул здание, сообщает РИА Новости со ссылкой.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин выслушал доклады кубанских министров и губернатора и поручил главе края, руководителям МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для оказания помощи пострадавшим.