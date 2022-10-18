США введут новые жесткие санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе

США намерены ввести санкции против Ирана и третьих сторон, помогающих России спецоперации в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя спецслужб США.

Как сообщается, это будут ограничения экономического и экспортного характера. Представитель Белого дома заявила, что существует достаточно доказательств того, что Иран поставляет России беспилотники и "лжет об этом".

"Собираемся ли мы сделать больше с иранскими военными продажами России? Абсолютно да. Каждому человеку в мире, который либо продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для беспилотников или баллистических ракет, либо совершает рейсы между Ираном и Россией: делайте это с должным усердием, так как мы обязательно наложим санкции на всех, кто сделает это возможным, чтобы иранцы помогали России", - заявил представитель спецслужб в США, слова которого цитирует Politico.

Представитель спецслужбы напомнил, что администрация Джо Байдена уведомила власти Тегерана о том, что Иран не должен продавать России беспилотные летательные аппараты.

Тем не менее иранские власти проигнорировали призыв США и продолжили поставки оружия в Россию Как сообщается, власти США теперь намерены ввести санкции против Ирана.

В августе сообщалось, что Россия закупила у Ирана тысячи беспилотнико . Между тем, в начале октября официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани опроверг информацию о том, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в Украине. Также в понедельник Канаани, 17 октября, сообщил, что Иран не поставляет России беспилотники.

Россия атаковала столицу Украины в понедельник с помощью беспилотников из Ирана. По официальной информации, в Киеве погибли три человека, из-под завалов вытащили почти 20 человек. В понедельник ВС России также атаковали Сумскую, Запорожскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

"Есть достаточно доказательств того, что Иран поставляет России беспилотники , которые используются против целей на Украине, и Тегеран лжет об этом", — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что предоставление Ираном беспилотников России нарушит резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Он добавил, что такое мнение ранее в понедельник представили также правительства Франции и Великобритании.

Резолюция 2231 СБ ООН о международном ядерном соглашении между Западом и Ираном включает положения, ограничивающие возможность Тегерана экспортировать и закупать передовые военные технологии, в том числе беспилотники.