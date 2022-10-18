В результате крушения Су-34 в Ейске погибло 13 человек, в том числе трое детей

В результате крушения бомбардировщика Су-34, врезавшегося в восьмиэтажный жилой дом в городе Ейск на юго-западе России, погибли 13 человек, в том числе трое детей, а 19 получили ранения.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Катастрофа произошла во время тренировочного полета с военного аэродрома, сообщает российское РИА Новости, на которое ссылается агентство Reuters. Согласно заявлению Минобороны России, пилоты сообщили, что двигатель загорелся во время взлета, а топливо в самолете загорелось при попадании в здание.

Российский канал военных новостей "Звезда" опубликовал видео, на котором запечатлен взрыв на борту сверхзвукового истребителя-бомбардировщика средней дальности Су-34, упавшего в жилой дом. Российские агентства заявили, что пилотам удалось катапультироваться.

На кадрах видно, что большая часть восьмиэтажного дома горит. Позже местные власти сообщили, что пожар потушен.

В понедельник днем, 18 октября ​​сообщалось, что в густонаселенном районе разбился "во всеоружии" военный самолет, в результате чего возник пожар, который распространился на четыре этажа здания и площадь около 2000 квадратных метров.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, опроверг сообщения о том, что самолет был вооружен боеприпасами.

"Если бы это было так, то уцелела бы бы только половина здания", — сказал РИА Новости российский чиновник.

По данным властей, эвакуировано около 250 человек, в том числе 40 детей. Помимо подбитого воздушным судном дома, были эвакуированы и близлежащие здания.