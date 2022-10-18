Пентагон готов финансировать интернет-доступ в Украине через Starlink

Министерство обороны США рассматривает возможность покрытия расходов на спутниковую сеть Starlink, которая является важным средством связи для украинских военных, сообщает Politico.

Спутниковые интернет-терминалы были разработаны компанией SpaceX Илона Маска.

Как сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неизвестными, деньги поступят из фонда, используемого для долгосрочных поставок оружия.

"Инициатива содействия безопасности (USAI) для Украины была создана для оказания устойчивой поддержки украинским военным путем финансирования контрактов с американскими компаниями на вооружение и технику, которые будут поставлены в течение месяцев или даже лет", — напоминает портал.

Дебаты о системе Starlink разгорелись из-за противоречивых заявлений Маска. В минувшую пятницу, 14 октября, он предупредил в Twitter, что SpaceX не сможет бесконечно финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины, потому что это уже обошлось компании в более чем 80 миллионов долларов. Через день Маск передумал.

На прошлой неделе Минобороны объявило о продолжении переговоров со SpaceX. В то же время было объявлено, что будет рассмотрена еще одна альтернатива коммерческой спутниковой связи.

По словам представителя администрации, на которого ссылается Politico, неясно, можно ли доверять Маску. Поэтому Министерству обороны, возможно, придется найти способ сохранить Starlink в Украине или другое решение в обозримом будущем.