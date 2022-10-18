Будет цунами: ученые выяснили, что древнейшие организмы в океане могут вызвать землетрясения

Это открытие позволит заранее предсказывать крупные природные катастрофы и минимизировать их последствия.

Древние морские микроорганизмы способны всерьез влиять на сейсмические события. Такой вывод сделали ученые из Новой Зеландии и Нидерландов. Исследователи считают, что отложения кальцита могут заблокировать ествественное движение плит и привести к землетрясениям, сообщает Вокруг света.

Австралийской и Тихоокеанской желобы, которые считаются крупнейшими на границе двух литосферных плит, называются зоной субдукции Хикуранги. Одна платформа земной коры здесь погружается под другую.

Разлом может вызвать землетрясения до 8 баллов и выше. Авторы исследования пришли к выводу: в этом замешаны микроорганизмы, жившие десятки миллионов лет назад.

Природный минерал кальцит в отложениях океана состоит из давно умерших морских одноклеточных. Ученые обнаружили: минерал, не растворяясь, способен создать чрезмерное трение между плитами. А растворяться легко он может лишь при сильном давлении и температуре не выше комнатной.

Но на глубине земной коры температура высокая, причем с каждым километром при погружении в зону разлома она становится на 10 градусов жарче.

А при нагревании минералу раствориться сложнее. В таком случае, предполагают авторы исследования, кальцитовые раковины в глубоких слоях могут препятствовать движению платформ. Плиты при этом не способны просто остановиться, однако они заблокированы.

Накопленная энергия в конце концов высвободится, - тогда и происходит землетрясение.

Геолог Университета Виктории в Веллингтоне Каролин Боултон заявила: «Чтобы заглянуть в зону субдукции Хикуранги, нужно дорогостоящее буровое оборудование. Но, если выяснить количество, а также поведение кальцита, можно будет предсказать силу следующего землетрясения».

На данный момент ученые вероятность нового большого землетрясения в течение ближайших 50 лет оценивают на 26%.