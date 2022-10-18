Вооружённые силы РФ в ближайшее время проведут учения стратегических ядерных сил «Гром»

Россия проведет учения стратегических ядерных сил через несколько дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

Власти в Москве пока не проинформировали об этом Вашингтон, но ожидается запуск ракеты в рамках маневров "Гром".

В Вашингтоне ожидают, что Российская Федерация проведет ежегодные стратегические ядерные маневры "Гром" и запустит ракеты в течение нескольких дней.

США не были проинформированы российской стороной о намерении провести учения, а по новому соглашению о СНВ обе ядерные державы обязаны предоставлять друг другу такую ​​информацию.

По данным Reuters, ядерные учения России "представляют собой еще один вызов для США и их союзников" на фоне угроз со стороны Владимира Путина, заявившего о возможности применения ядерного оружия.

Однако паники среди западных чиновников нет. Они утверждают, что способны отличить учения от шагов, предпринятых для реализации угроз российского президента.

Агентство Reuters сообщает, что, по данным американской разведки, риск нападения с применением этого вида оружия низок.