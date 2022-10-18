За тесты на девственность в Косово теперь грозит срок
2022-10-18
09:28
Наконец-то в Косово отменили тесты на девственность. Такую "ревизию" причислили к нарушениям прав человека. За такую проверку инициатору грозит срок.
Местные власти приняли закон, по которому тесты на девственность приравняли к уголовным преступлениям, о чём информирует издание "Euractiv".
Целесообразность данного законопроекта правительство объяснило тем, что посредством такого "обследования" нарушаются основные права человека.
Население Косово - в большинстве своём албанцы. До 50-х годов молодая супруга после первой брачной ночи должна была демонстрировать окружению окровавленные простыни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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