За тесты на девственность в Косово теперь грозит срок

2022-10-18

09:28

Наконец-то в Косово отменили тесты на девственность. Такую "ревизию" причислили к нарушениям прав человека. За такую проверку инициатору грозит срок.

Местные власти приняли закон, по которому тесты на девственность приравняли к уголовным преступлениям, о чём информирует издание "Euractiv".

Целесообразность данного законопроекта правительство объяснило тем, что посредством такого "обследования" нарушаются основные права человека.

Население Косово - в большинстве своём албанцы. До 50-х годов молодая супруга после первой брачной ночи должна была демонстрировать окружению окровавленные простыни.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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