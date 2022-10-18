Клюеву хочет выкинуть на улицу единственный сын Ян

2022-10-18

10:11

Звезду фильма-сказки "Варвара-краса, длинная коса", 71-летнюю Татьяну Клюеву пытается выселить из квартиры единственный сын Ян.

В прошлом году Татьяна Клюева овдовела. После смерти супруга она подарила квартиру своему сыну Яну, который теперь пытается выселить её с жилплощади через суд.

Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.

71-летняя исполнительница главной роли в картине "Варвара-краса, длинная коса" шокирована поведением единственного наследника.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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