В результате крушения российского военного самолета в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей

По меньшей мере тринадцать человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения российского военного самолета Су-34 в городе Ейске недалеко от границы Украины.

В сообщении МЧС Росии во вторник, 18 октября, говорится, что спасатели «завершили поиск людей в завалах», обнаружив еще десять тел, после констатации гибели трех человек.

«Общее число пострадавших — 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили ранения», — сообщили в ведомстве.

Напомним в понедельник вечером Су-34 рухнул на девятиэтажный дом и вызвала пожар. В доме проживает около 600 жителей.