В результате крушения российского военного самолета в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей
2022-10-18
10:23
По меньшей мере тринадцать человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения российского военного самолета Су-34 в городе Ейске недалеко от границы Украины.
В сообщении МЧС Росии во вторник, 18 октября, говорится, что спасатели «завершили поиск людей в завалах», обнаружив еще десять тел, после констатации гибели трех человек.
«Общее число пострадавших — 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили ранения», — сообщили в ведомстве.
Напомним в понедельник вечером Су-34 рухнул на девятиэтажный дом и вызвала пожар. В доме проживает около 600 жителей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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