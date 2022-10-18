Психологический портрет Ургант составлен блогером Степановой
2022-10-18
10:38
Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала о личности ведущего Ивана Урганта, составив его психологический портрет.
Психолог Вероника Степанова поведала о личности известного в России актёра и ведущего Ивана Урганта посредством составления психологического портрета известной личности.
Видео с "исследованием" появилось на Ютуб-канале блогера. Эксперт утверждает, что Ургант периодически страдает депрессией, но не признается в этом. С отцом у артиста непростые отношения.
Психолог утверждает, что Ивану льстит внимание окружающих и он стремиться быть всегда в центре событий.
Когда шоумен не на работе, он превращается в отталкивающую личность. Эрудицию ведущего Степанова назвала поверхностной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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