Психологический портрет Ургант составлен блогером Степановой

Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала о личности ведущего Ивана Урганта, составив его психологический портрет.

Психолог Вероника Степанова поведала о личности известного в России актёра и ведущего Ивана Урганта посредством составления психологического портрета известной личности.

Видео с "исследованием" появилось на Ютуб-канале блогера. Эксперт утверждает, что Ургант периодически страдает депрессией, но не признается в этом. С отцом у артиста непростые отношения.

Психолог утверждает, что Ивану льстит внимание окружающих и он стремиться быть всегда в центре событий.

Когда шоумен не на работе, он превращается в отталкивающую личность. Эрудицию ведущего Степанова назвала поверхностной.