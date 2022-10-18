Полиция Дании : «Северные потоки» были повреждены мощным взрывом

Полиция Дании сообщила что "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами.

18 октября РИА Новости сообщили, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на газопроводах в Балтийском море. В сообщении полиции говорится, что по предварительным выводам газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами.

Ранее сообщалось, что теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений данных газопроводов.