Полиция Дании : «Северные потоки» были повреждены мощным взрывом
2022-10-18
11:15
Полиция Дании сообщила что "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами.
18 октября РИА Новости сообщили, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на газопроводах в Балтийском море. В сообщении полиции говорится, что по предварительным выводам газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами.
Ранее сообщалось, что теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений данных газопроводов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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