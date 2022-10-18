Экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов закрутил роман с гадалкой на картах таро
2022-10-18
11:35
Бывший избранник балерины Анастасиии Волочковой Сергей Кузнецов теперь строит отношения с гадалкой на картах таро.
Экс-любовник балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов состоит теперь в отношениях с гадалкой на картах таро, чем он поспешил похвастаться в своих соцсетях.
Роман между артисткой балета и хозяином банного комплекса длился недолго. Анастасия заявляла, что не рассматривала Сергея в качестве супруга, назвав их роман интрижкой. Предприниматель тоже не особо горевал по поводу разрыва со знаменитостью.
Бизнесмен разместил снимки в сети со своей новой дамой сердца, признавшись ей в любви. Гадалка ответила на чувства своего ухажёра, окрестив того тигром.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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