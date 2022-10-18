Грымов заявил, что советское кино погибло из-за появившихся американских фильмов

Режиссёр Юрий Грымов убеждён, что советский кинематограф исчез из-за того, что отечественный экран завоевали американские картины.

Режиссер Юрий Грымов назвал причину гибели советского кино. Деятель киноиндустрии убеждён, что наш кинематограф исчез из-за наплыва американских фильмов.

Грымов обратил внимание, что русский театр самобытен, так как влияние американской культуры на этот культурный жанр минимально.

Что касается экрана, то наше авторское кино уничтожено.