Зеленский сообщил об уничтожении 30% энергетической отрасли Украины

2022-10-18

12:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении около трети всех электростанций в стране.

В ходе массированных ракетных атак со стороны России уничтожено около 30% все энергетической отрасли Украины, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. 

"С 10 октября уничтожено 30% всех электростанций Украины", - сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после таких действий, места для переговоров с Российской Федерацией не осталось.

Опубликовано: Максим Алексеев







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