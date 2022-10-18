Зеленский сообщил об уничтожении 30% энергетической отрасли Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении около трети всех электростанций в стране.

В ходе массированных ракетных атак со стороны России уничтожено около 30% все энергетической отрасли Украины, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"С 10 октября уничтожено 30% всех электростанций Украины", - сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после таких действий, места для переговоров с Российской Федерацией не осталось.