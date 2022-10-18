Бербок считает, что поставки оружия Киеву укрепляют доверие к Германии

2022-10-18

12:19

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает поставки оружия Украине важным вкладом копилку «международной надежности Германии».

Германия продолжит интенсивно поддерживать Украину, в том числе оружием, заявила политик.

«Потому что мы не просто поставляем оружие в Украину для спасения жизней. Но с этими поставками, я надеюсь, также укрепится доверие и солидарность», - отметила Бербок.

Бербок также выступила против переговоров с Россией, заявив, что «Продиктованный мир — это не мир для людей на востоке Украины».

Опубликовано: Тарас Медведев







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