Бербок считает, что поставки оружия Киеву укрепляют доверие к Германии
2022-10-18
12:19
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает поставки оружия Украине важным вкладом копилку «международной надежности Германии».
Германия продолжит интенсивно поддерживать Украину, в том числе оружием, заявила политик.
«Потому что мы не просто поставляем оружие в Украину для спасения жизней. Но с этими поставками, я надеюсь, также укрепится доверие и солидарность», - отметила Бербок.
Бербок также выступила против переговоров с Россией, заявив, что «Продиктованный мир — это не мир для людей на востоке Украины».
Опубликовано: Тарас Медведев
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