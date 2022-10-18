Безруков попал в санкционный список Канады в свой день рождения

Актёр Сергей Безруков поблагодарил представителей Канады за поздравление. Артист попал в санкционный список страны в свой день рождения.

Сергей Безруков обрадовался своему попаданию в санкционный список Канады, чем поспешил похвастаться в собственном Телеграм-канале.

Артист сообщил, что новость он узнал накануне своего 49-летия. Безруков отпустил шутку, что так канадские власти поздравили его с днём рождения.

В чёрный список Канады вошли также актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов.