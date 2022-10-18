Yahoo News japan: японский депутат призвал Украину сдаться и положить конец конфликту
2022-10-18
13:17
Японский депутат Мунэо Судзуки призвал Украину сложить оружие и положить конец конфликту.
18 октября один из крупнейших интернет-порталов в Японии Yahoo News japan cсообщил,что японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада. По мнению японского депутата все заявления западных СМИ об ослаблении России вызывают сомнения. Можно заметить, что экономические санкции привели к истощению Запада, а не Москвы, подчеркнул Судзуки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главной ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. В ответ западные страны ввели многочисленные санкции против России, которые в первую очередь ослабили экономику самого Запада и ЕС.
Опубликовано: Елена Калиновская
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