Японский депутат Мунэо Судзуки призвал Украину сложить оружие и положить конец конфликту.

18 октября один из крупнейших интернет-порталов в Японии Yahoo News japan cсообщил,что японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада. По мнению японского депутата все заявления западных СМИ об ослаблении России вызывают сомнения. Можно заметить, что экономические санкции привели к истощению Запада, а не Москвы, подчеркнул Судзуки.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главной ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. В ответ западные страны ввели многочисленные санкции против России, которые в первую очередь ослабили экономику самого Запада и ЕС.