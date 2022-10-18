Пугачёва порадовала поклонников своим внешним видом на концерте Гребенщикова в Израиле
2022-10-18
13:44
На недавний концерт Бориса Гребенщиков Алла Пугачёва облачилась в белую блузу и чёрный пиджак. Волосы артистка собрала, чего не делала очень давно.
Исполнительница Алла Пугачева, пребывающая в Израиле, разместила в сети новый снимок. Поклонники остались в восторге от преображения артистки.
На фотографии знаменитость окружена своими коллегами по сцене - лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым, на концерт которого Пугачёва пришла.
Подписчики похвалили Аллу Борисовну за подбор одежды и причёску. Белая блуза, чёрный пиджак, собранные волосы - вот, что представляет собой образ именитой артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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